РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:30, 27 Май 2024 | GMT +6

    Президент РК поручил привлечь крупных инвесторов в геологоравездку и нефтегазохимическую отрасль

    Президент РК поручил привлечь крупных инвесторов в геологоравездку и нефтегазохимическую отрасль
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал отчет об итогах операционной и финансовой деятельности компании за первый квартал 2024 года. Президент был проинформирован, что по большинству ключевых показателей «КазМунайГаз» достиг роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    Асхат Хасенов доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в числе которых строительство гибридной электростанции в Жанаозене и завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в Атырауской области, развитие нефтехимического кластера, разработка месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов в Каспийском море.

    Президенту была представлена информация о запущенных в 2023 году газовых месторождениях, а также о геологоразведочной работе для восполнения запасов и поддержания уровня добычи нефти. В частности, «КазМунайГаз» намерен провести глубокое бурение на 5 500 метров на участке Тургай палеозой в Кызылординской области и бурение скважины на участке Абай в Каспийском море.

    Президенту также рассказали о реализации социальных проектов и об участии компании в противопаводковых мероприятиях.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по привлечению крупных инвесторов в геологоравездку и нефтегазохимическую отрасль, а также обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.

    Теги:
    Нефть/газ Президент Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт КазМунайГаз Нефть Экономика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!