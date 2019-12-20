+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 384.46 EUR 428.10
RUB 6.16 CNY 54.86
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК поручил приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов

20 Декабря 2019 13:39
Поделиться:
Президент РК поручил приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработан проект Закона о мирных собраниях. Речь идет не просто об изменениях в действующий закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе второго заседания Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Twitter пресс-службы Акорды.

Новости по теме

В Казахстане упростят процедуру регистрации политических партий
Президент поручил сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы Государство берет под крыло альтернативные мнения – член НСОД Ерлан Саиров Спешки при переходе на латиницу допускать нельзя – Касым-Жомарт Токаев

  1. «Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митингов. Митинги – это не только право, но и ответственность. Следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей Конституции. Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не нарушают общественный порядок и не мешают покою граждан», - подчеркнул Глава государства.

  2. Как отметил Президент, «мы делаем серьезный шаг в области реформирования действующей политической системы. Первый пакет политических инициатив был усилен со стороны именно государства».

Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Национальный совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацсовет-2019,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив