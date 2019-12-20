Президент РК поручил приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработан проект Закона о мирных собраниях. Речь идет не просто об изменениях в действующий закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе второго заседания Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Twitter пресс-службы Акорды.
«Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митингов. Митинги – это не только право, но и ответственность. Следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей Конституции. Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не нарушают общественный порядок и не мешают покою граждан», - подчеркнул Глава государства.
Как отметил Президент, «мы делаем серьезный шаг в области реформирования действующей политической системы. Первый пакет политических инициатив был усилен со стороны именно государства».
Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.
О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.
17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.
Национальный совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.
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