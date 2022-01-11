Президент РК поручил Правительству разработать отдельные направления в рамках «Ауыл – ел бесігі» и «Дорожной карты бизнеса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил Правительству разработать для регионов отдельные направления в рамках программ «Ауыл – ел бесігі», «Дорожная карта бизнеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя забывать о культурной, образовательной составляющей развития. Образованные граждане более конкурентны в масштабах страны, имеют больше шансов на успех и достойную жизнь. Поручаю Правительству разработать для данных регионов отдельные направления в рамках программ «Ауыл – ел бесігі», «Дорожная карта бизнеса» и других», - отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК также в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил Премьер-Министру подготовить в течение трех недель программу действий Правительства на 2022 год.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании в режиме конференцсвязи.