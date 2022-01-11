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    13:38, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Президент РК поручил Правительству разработать отдельные направления в рамках «Ауыл – ел бесігі» и «Дорожной карты бизнеса»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил Правительству разработать для регионов отдельные направления в рамках программ «Ауыл – ел бесігі», «Дорожная карта бизнеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нельзя забывать о культурной, образовательной составляющей развития. Образованные граждане более конкурентны в масштабах страны, имеют больше шансов на успех и достойную жизнь. Поручаю Правительству разработать для данных регионов отдельные направления в рамках программ «Ауыл – ел бесігі», «Дорожная карта бизнеса» и других», - отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    Президент РК также в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил Премьер-Министру подготовить в течение трех недель программу действий Правительства на 2022 год.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании в режиме конференцсвязи.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Ауыл – Ел бесігі Парламент Мажилис
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