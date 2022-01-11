Президент РК поручил Правительству разработать комплекс мер по контролю инфляции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Национальным банком и палатой «Атамекен» разработать комплекс мер по контролю инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали зарплаты и пенсии, но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики, она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку и в этом вопросе, стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса.

Глава государства подчеркнул, что нужна планомерная работа по снижению инфляции.

«Целевой коридор 3-4% к 2025 году. Правительству совместно с Национальным банком и палатой «Атамекен» предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции. Он должен включать в себя меры по снижению импортной зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежно-кредитной политики», - добавил Касым-Жомарт Токаев.