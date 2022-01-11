РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:14, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Президент РК поручил Правительству разработать комплекс мер по контролю инфляции

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Национальным банком и палатой «Атамекен» разработать комплекс мер по контролю инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали зарплаты и пенсии, но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики, она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку и в этом вопросе, стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса.

    Глава государства подчеркнул, что нужна планомерная работа по снижению инфляции.

    «Целевой коридор 3-4% к 2025 году. Правительству совместно с Национальным банком и палатой «Атамекен» предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции. Он должен включать в себя меры по снижению импортной зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежно-кредитной политики», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Финансы Парламент Главная Экономика Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!