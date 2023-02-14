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Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции

14 Февраля 2023, 13:20
Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По поручению Главы государства в зону стихийного бедствия будут направлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, Президент РК поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Глава государства также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. 50 тонн гуманитарной помощи доставил Казахстан в Алеппо при поддержке Исламской организации продовольственной безопасности.

Казахстанцы тоже активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции. В Кахраманмараше начали устанавливать первые юрты, которые в помощь Турции отправил Казахстан.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тысячу человек.


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