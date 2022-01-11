Президент РК поручил повысить правовую защищенность полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следует ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третье – повысить правовую защищенность полицейских. Ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям», - сказал Глава государства на заседании Мажилиса Парламента РК.

Ранее Президент отмечал, что Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.