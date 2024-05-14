Президент РК поручил повысить уровень правопорядка и общественной безопасности в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране. Согласно представленным данным, с начала года отмечается снижение преступности. Сократилось количество краж, грабежей, разбоев, хулиганств, а также правонарушений, совершенных в быту, в состоянии опьянения и на улицах.

Министр доложил о результатах работы по розыску преступников. В частности, с начала года задержано 782 лица, в том числе за рубежом – 79. В страну экстрадировано 16 разыскиваемых.

Президенту была представлена информация об обеспечении безопасности граждан в местах массового скопления людей. Проверено свыше двух тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе школы, ВУЗы, ТРЦ, концертные залы и культовые сооружения.

Ержан Саденов также отчитался о работе по миграционному контролю. За истекший период в страну въехало 4,2 млн иностранцев и выехало порядка 4 млн, из них 90 % являются гражданами СНГ.

Глава государства был ознакомлен с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, профилактике правонарушений, в том числе в сфере быта, ликвидации последствий паводков, дорожной безопасности и проведению внеочередной аттестации.

Министр сообщил о принимаемых мерах по повышению уровня безопасности на улицах и обеспечению принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.