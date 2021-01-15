Президент РК поручил пересмотреть роль и функции квазигосударственного сектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость продолжения и завершения программы приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует продолжить и завершить начатую ранее программу приватизации, пересмотреть миссию, роль и функции квазигосударственного сектора. Учитывая динамичную трансформацию рынка труда, необходимо стимулировать переток рабочей силы из низко продуктивной в более производительные сектора экономики», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва.

Для этого, как отметил Глава государства, требуется завершить первичную индустриализацию страны.

«Как я говорил ранее, промышленность нашей страны должна быть гибкой и адаптивной к текущим изменениям, поэтому особую актуальность приобретает принятие закона о промышленной политике. Он не должен быть рамочным, в нем следует предусмотреть конкретные меры, действенные механизмы поддержки и стимулирования отечественного бизнеса», - добавил Касым-Жомарт Токаев.