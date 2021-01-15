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Президент РК поручил пересмотреть роль и функции квазигосударственного сектора

15 Января 2021 11:10
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Президент РК поручил пересмотреть роль и функции квазигосударственного сектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость продолжения и завершения программы приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следует продолжить и завершить начатую ранее программу приватизации, пересмотреть миссию, роль и функции квазигосударственного сектора. Учитывая динамичную трансформацию рынка труда, необходимо стимулировать переток рабочей силы из низко продуктивной в более производительные сектора экономики», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва.

Для этого, как отметил Глава государства, требуется завершить первичную индустриализацию страны.

«Как я говорил ранее, промышленность нашей страны должна быть гибкой и адаптивной к текущим изменениям, поэтому особую актуальность приобретает принятие закона о промышленной политике. Он не должен быть рамочным, в нем следует предусмотреть конкретные меры, действенные механизмы поддержки и стимулирования отечественного бизнеса», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Мажилис   #Сенат   #Первое заседание Парламента-2021  
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Автор:

Серик Сабеков

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