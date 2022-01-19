+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК поручил обновить техническое и боевое оснащение армии

19 Января 2022 17:49
Поделиться:
Президент РК поручил обновить техническое и боевое оснащение армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом Министерства обороны РК напомнил, что нельзя допустить повторения чрезвычайных ситуаций на объектах хранения боеприпасов. В связи с этим, как было сказано в выступлении, нужно продолжить реализацию мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Президент Касым-Жомарт Токаев представил нового министра обороны Объединенным штабом ОДКБ проводится анализ произошедших событий в Казахстане Хронологию действий военнослужащих ОДКБ в Казахстане привели в Минобороны

Президент также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.

«В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет. С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения. Вооруженные силы должны быть оснащены современными, высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. При этом принимаемые меры должны иметь системный характер. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники», – отметил Верховный главнокомандующий.

Глава государства также заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил

Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Армия  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Президент Касым-Жомарт Токаев представил нового министра обороны
Объединенным штабом ОДКБ проводится анализ произошедших событий в Казахстане
Хронологию действий военнослужащих ОДКБ в Казахстане привели в Минобороны
Популярное
1 Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
2 Комендантский час отменяется в Алматинской области
3 Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
4 Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
5 Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
6 Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
Читайте также
Последние самолеты с личным составом и техникой ОДКБ вылетели из Алматы
Назначен заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Нацгвардией
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Комендантский час отменяется в Алматинской области
Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив