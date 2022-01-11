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    13:10, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Президент РК поручил обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внешних и внутренних участников рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке. На фоне произошедших событий, режима чрезвычайного положения возникли серьезные риски спекулятивного давления на национальную валюту. Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внешних и внутренних участников рынка», - сказал Глава государства.

    Ранее Президент отмечал, что Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании в режиме конференцсвязи.

    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Финансы Тенге Парламент Главная Экономика Мажилис
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