Президент РК поручил направить гуманитарную помощь Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.

Сегодня 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана были эвакуировали из Газиантепа спецбортом.

Трех человек извлекли из-под завалов в Газиантепе казахстанские спасатели.