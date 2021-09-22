Президент РК поручил наказать виновных в загрязнении реки Калжыр в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также акимату Восточно-Казахстанской области изучить проблему загрязнения реки Калжыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«В сегодняшнем номере газеты «Айқын» в статье «Кто загрязняет Калжыр?» поднимается проблема загрязнения реки Калжыр в Восточно-Казахстанской области в результате незаконной добычи золота. В связи со сложившейся ситуацией Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также акимату Восточно-Казахстанской области детально изучить проблему и привлечь виновных к ответственности», - сообщил Берик Уали в Facebook .

Фото: aikyn.kz