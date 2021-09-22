РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:39, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президент РК поручил наказать виновных в загрязнении реки Калжыр в ВКО

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также акимату Восточно-Казахстанской области изучить проблему загрязнения реки Калжыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

    «В сегодняшнем номере газеты «Айқын» в статье «Кто загрязняет Калжыр?» поднимается проблема загрязнения реки Калжыр в Восточно-Казахстанской области в результате незаконной добычи золота. В связи со сложившейся ситуацией Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также акимату Восточно-Казахстанской области детально изучить проблему и привлечь виновных к ответственности», - сообщил Берик Уали в Facebook .


    Фото: aikyn.kz
    Теги:
    Президент Президент Казахстана Восточно-Казахстанская область Экология Главная
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!