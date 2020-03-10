Президент РК поручил более активно продвигать торгово-экономические интересы на афганском направлении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Специального представителя Президента Казахстана по Афганистану Талгата Калиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной деятельности Спецпредставителя по Афганистану с учетом активизации процесса афганского урегулирования. По мнению Главы государства, установление прочного мира в этой стране отвечает долгосрочным национальным интересам Казахстана, способствует укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

– Геополитическая ситуация вокруг Афганистана входит в новую стадию развития вслед за недавним заключением соглашения между США и движением «Талибан» (запрещено в Казахстане - прим.ред.). Следует пристально отслеживать динамику текущих тенденций в Афганистане и вокруг него, оказывать содействие национальному примирению и восстановлению этой страны, – отметил Глава государства.

Спецпредставителю поручено усилить взаимодействие по афганской проблематике с зарубежными партнерами в двустороннем формате и в рамках многосторонних переговорных механизмов, что актуально с точки зрения противодействия терроризму, экстремизму, нелегальной миграции и наркотрафику.

Президент подчеркнул, что Казахстан должен более активно заниматься продвижением своих торгово-экономических интересов на афганском направлении.