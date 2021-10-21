Президент РК поручил акимам оказать всемерную поддержку работе Совета матерей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акимам оказать всемерную поддержку работе Совета матерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я обращаюсь ко всем акимам областей - оказать всемерную поддержку работе Совета матерей. И вправду мать является основой семьи. Роль и место матери особенное, мы это все знаем. Поэтому мы в обществе должны высоко ставить вопрос уважение к матерям», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Вместе с тем Глава государства отметил, что матери тоже должны чувствовать большую ответственность перед обществом.

«Некоторые многодетные матери выходят на незаконные митинги – поднимают шумиху и нарушают общественный порядок», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что на сегодня в обществе довольно актуальна проблема иждивенчества.

«Полагаю, что это актуальная общественная, можно сказать, и политическая проблема», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.



