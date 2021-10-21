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    11:52, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Президент РК поручил акимам оказать всемерную поддержку работе Совета матерей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акимам оказать всемерную поддержку работе Совета матерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я обращаюсь ко всем акимам областей - оказать всемерную поддержку работе Совета матерей. И вправду мать является основой семьи. Роль и место матери особенное, мы это все знаем. Поэтому мы в обществе должны высоко ставить вопрос уважение к матерям», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

    Вместе с тем Глава государства отметил, что матери тоже должны чувствовать большую ответственность перед обществом.

    «Некоторые многодетные матери выходят на незаконные митинги – поднимают шумиху и нарушают общественный порядок», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент подчеркнул, что на сегодня в обществе довольно актуальна проблема иждивенчества.

    «Полагаю, что это актуальная общественная, можно сказать, и политическая проблема», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.



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    Президент Президент Казахстана Другие государственные органы Астана Акимат Общество
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