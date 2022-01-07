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    14:58, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Президент РК пообещал разобраться в действиях правоохранительных органов и армии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал разобраться в действиях правоохранительных органов и армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам предстоит разбор полетов в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координации. Выяснилось, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке. Критически важно знать – почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков?» - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.

    По его словам, только на Алматы напали 20 тысяч бандитов.

    «Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию», - заключил Глава государства.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана ЧП-2022 Правоохранительные органы
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