Президент РК помиловал осужденную восточно-казахстанской колонии

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Осужденная восточно-казахстанской колонии помилована Президентом РК. Ходатайство Ларисы Антонюк о помиловании Президент Республики Казахстан подписал, теперь женщина может освободиться раньше срока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ларису Антонюк осудили еще в 2011 году. За убийство супруга Туркменистанский суд приговорил ее к 21 году заключения в местах лишения свободы. С молодым человеком Лариса познакомилась в Казахстане, спустя время пара решила узаконить свои отношения. После женитьбы молодожены переехали на родину мужчины – в Туркменистан. По словам осужденной, родители мужа ее сразу не приняли. А позже она узнала и о наркозависимости супруга. С приходом финансовых трудностей мужчина начал поднимать на членов семьи руку, требовал деньги на очередную дозу наркотиков. Лариса признается, что находясь на работе, она каждый раз боялась за жизнь детей. Пока однажды, в результате очередного конфликта, обороняясь, не убила мужа.

Ларису водворили в местную колонию, а четверых детей забрали в детский дом. Позже гражданку Казахстана вернули на Родину. Сестра Ларисы смогла забрать детей с детского дома и оформить опекунство, сейчас они дожидаются освобождения матери.

В настоящее время осужденная содержится в женской колонии в 200 километрах от Усть-Каменогорска. Женщина уже отбыла половину назначенного срока. В мае прошлого года сотрудники уголовно-исполнительной системы помогли ей увидеться с детьми по видеозвонку, тогда она впервые за 10 лет увидела своих детей, в особенности младшего. Когда осудили, сыну было всего два года. Сейчас мальчику уже 14 лет. Опекунство взяла на себя старшая дочь, сейчас они с мужем заботятся о младших и живут под одной крышей.

Собрав необходимые документы, Лариса подала ходатайство на помилование и обратилась к Президенту РК. В этом ей оказала помощь администрация учреждения УИС.

«Сотрудниками учреждения своевременно были собраны и направлены необходимые материалы. Президент Республики Казахстан помиловал Ларису Антонюк. Срок осужденной сокращен с 21 года на 16 лет. Ее уже ознакомили с соответствующим документом, – прокомментировал начальник областного департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО Жанболат Калетаев.

В связи с помилованием ее формальный срок УДО подходит в конце июля 2021 года.

За время отбывания наказания показала себя с положительной стороны. Работает в швейном цехе. Активно участвует во всех культурно массовых мероприятиях, добавили в ДУИС.