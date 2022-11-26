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Президент РК подпишет специальный Указ по реализации предвыборной программы

26 Ноября 2022, 11:39
Президент РК подпишет специальный Указ по реализации предвыборной программы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что он приложит все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы построим справедливое государство, справедливую экономику и справедливое общество. Эти принципы нашли конкретное воплощение в моей предвыборной программе. Я придаю большое значение каждому ее слову, каждому предложению. Моя программа стала результатом долгих размышлений и поисков. Не будет преувеличением сказать, что она прошла через мое сердце», - заявил в ходе церемонии инаугурации Касым-Жомарт Токаев.
«Знаю, что народ поддерживает мои инициативы и возлагает на них большие надежды. Я приложу все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы. В связи с этим я подпишу специальный Указ, который утвердит конкретные меры по ее реализации. Я буду лично контролировать процесс неукоснительного исполнения программы», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


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