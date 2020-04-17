Президент РК подписал закон, ратифицирующий соглашение с Узбекистаном о защите прав трудящихся-мигрантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.