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Президент РК подписал закон, ратифицирующий соглашение с Узбекистаном о защите прав трудящихся-мигрантов

17 Апреля 2020, 18:01
Президент РК подписал закон, ратифицирующий соглашение с Узбекистаном о защите прав трудящихся-мигрантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


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