Новости
Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
29 Декабря 2021 19:03
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеГлава государства подписал Закон об Уполномоченном по правам человека в РК Какие законы приняты в 2021 году в Казахстане Причину отказа в регистрации некоторых партий назвал Марат Бекетаев
Текст Закона публикуется в печати.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
- Глава государства подписал Закон об Уполномоченном по правам человека в РК
- Какие политические реформы Президента были реализованы в 2021 году
- Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным
- Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047