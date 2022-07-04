07:08
4 Июля 2022 19:25
Президент РК подписал закон по вопросам развития рынка стрессовых активов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
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