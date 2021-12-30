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Президент РК подписал Закон по регулированию предпринимательства

30 Декабря 2021 19:14
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Президент РК подписал Закон по регулированию предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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#Президент Казахстана   #Бизнес  
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