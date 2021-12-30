Новости
Президент РК подписал Закон по регулированию предпринимательства
30 Декабря 2021 19:14
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеОсновные инициативы 2021 года задают курс политического вектора Казахстана в следующем году Сколько поездок в регионы Казахстана совершил Глава государства в 2021 году Глава государства подписал Закон по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных
Текст Закона публикуется в печати.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Итоги года: как в Казахстане продвигаются экономические инициативы
- Сколько поездок в регионы Казахстана совершил Глава государства в 2021 году
- Глава государства подписал Закон по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных
- Президент РК подписал Закон об ответственном обращении с животными
- Начинающим предпринимателям вручили гранты акима области в Караганде
- Основные инициативы 2021 года задают курс политического вектора Казахстана в следующем году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн