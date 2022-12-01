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Президент РК подписал закон о займах на финансирование политики развития

1 Декабря 2022, 17:52
Президент РК подписал закон о займах на финансирование политики развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


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