Президент РК подписал закон о займах на финансирование политики развития

1 Декабря 2022, 17:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.