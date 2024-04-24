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    18:08, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Ученые степени будут признаваться без подтверждения в странах ЕАЭС

    ЕАЭС
    Фото: пресс-служба Акорды

    Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах Евразийского экономического союза», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Основной целью Закона является ратификация Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), которое было подписано 8 июня 2023 года в городе Сочи.

    Соглашение предусматривает признание ученых степеней граждан государств — членов Евразийского экономического союза в рамках трудовой миграции на их территории.

    В соответствии с Соглашением документы об ученых степенях доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук признаются без проведения национальных процедур признания, за исключением, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за ученую степень.

    Задачей Закона является ратификация Соглашения предусматривающая автоматическое признание дипломов ученых 5 стран-участниц ЕАЭС при продолжении трудовой деятельности в другой стране-участнице Договора и направлено на укрепление рынка труда ЕАЭС посредством обеспечения свободного перемещения трудовых ресурсов на пространстве ЕАЭС, а также создание благоприятных условий для обеспечения доступа граждан государств — членов ЕАЭС к профессиональной деятельности.

    Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются: стимулирование обмена научными кадрами и интеграция образовательных систем стран-членов ЕАЭС, что приведет к укреплению научных связей между университетами и исследовательскими институтами в рамках ЕАЭС.

    Теги:
    Акорда Президент Закон и право Образование Токаев Касым-Жомарт ЕАЭС
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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