Ученые степени будут признаваться без подтверждения в странах ЕАЭС

Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах Евразийского экономического союза», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Основной целью Закона является ратификация Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), которое было подписано 8 июня 2023 года в городе Сочи.

Соглашение предусматривает признание ученых степеней граждан государств — членов Евразийского экономического союза в рамках трудовой миграции на их территории.

В соответствии с Соглашением документы об ученых степенях доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук признаются без проведения национальных процедур признания, за исключением, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за ученую степень.

Задачей Закона является ратификация Соглашения предусматривающая автоматическое признание дипломов ученых 5 стран-участниц ЕАЭС при продолжении трудовой деятельности в другой стране-участнице Договора и направлено на укрепление рынка труда ЕАЭС посредством обеспечения свободного перемещения трудовых ресурсов на пространстве ЕАЭС, а также создание благоприятных условий для обеспечения доступа граждан государств — членов ЕАЭС к профессиональной деятельности.

Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются: стимулирование обмена научными кадрами и интеграция образовательных систем стран-членов ЕАЭС, что приведет к укреплению научных связей между университетами и исследовательскими институтами в рамках ЕАЭС.