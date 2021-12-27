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Президент РК подписал Закон о промышленной политике
27 Декабря 2021 18:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан О промышленной политике», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики».
Тексты Законов публикуются в печати.
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