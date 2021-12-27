Президент РК подписал Закон о промышленной политике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан О промышленной политике», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики».

Тексты Законов публикуются в печати.