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Президент РК подписал закон о делимитации казахстанско-туркменской госграницы

2 Ноября 2022, 15:46
Президент РК подписал закон о делимитации казахстанско-туркменской госграницы
2 Ноября 2022, 15:46

Президент РК подписал закон о делимитации казахстанско-туркменской госграницы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Как ранее отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев, данный договор разработан с целью определения линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном по Каспийскому морю и разграничения рыбопромысловых зон.

«Закон позволяет завершить процесс делимитации государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном, юридически закрепив государственные границы на Каспии. Закон будет способствовать дальнейшему укреплению добрососедских отношений между двумя странами и развитию взаимовыгодного сотрудничества», – отметил Маулен Ашимбаев.

Текст Закона публикуется в печати.


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