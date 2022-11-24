Президент РК подписал закон касательно обмена сведениями в ЕАЭС о продукции, не соответствующей техрегламентам

24 Ноября 2022, 18:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Страны ЕАЭС будут обмениваться сведениями о продукции, не соответствующей техрегламентам. Соответствующий закон подписал Президент РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере».

Текст Закона публикуется в печати.