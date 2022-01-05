Президент РК подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акорды.

В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

Как подчеркнул Президент в своем телевизионном обращении, он надеется на проявление благоразумия наших граждан и призывает не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности.



