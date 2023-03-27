Президент РК подписал Указ о созыве первой сессии Парламента РК восьмого созыва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10 часов в городе Астане.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев



Астана, Акорда, 27 марта 2023 года

№ 153

Ранее Глава государства подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК. XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля 2023 года в городе Астане во Дворце мира и согласия.