Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент РК подписал Указ о созыве первой сессии Парламента РК восьмого созыва

Малика Сафаргалиева
27 Марта 2023, 17:03
Президент РК подписал Указ о созыве первой сессии Парламента РК восьмого созыва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10 часов в городе Астане.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев


Астана, Акорда, 27 марта 2023 года

№ 153


Ранее Глава государства подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК. XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля 2023 года в городе Астане во Дворце мира и согласия.

Президент Казахстана   Акорда   Токаев Касым-Жомарт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
Дендрологический план разработают в Петропавловске
Дендрологический план разработают в Петропавловске
СМИ: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации
СМИ: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации
Саудовский лоукостер планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан
Саудовский лоукостер планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан