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Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента РК

19 Января 2023, 16:03
Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики КазахстанОб этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 1 статьи 63 Конституции Республики Казахстан, статьей 85 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распустить Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва.

2. Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.

3. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

4. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев


Астана, Акорда, 19 января 2023 года

№ 104


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