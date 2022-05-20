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20 Мая 2022 11:38
Президент РК подписал указ о реформировании КНБ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по вопросам реформирования Комитета национальной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт комитета.
17 мая 2022 года Президентом Республики Казахстан за № 893 подписан Указ «О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».
Данным Указом внесены поправки в 15 указов Президента Республики Казахстан, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности.
Утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.
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