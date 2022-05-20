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Президент РК подписал указ о реформировании КНБ
20 Мая 2022 11:38

Президент РК подписал указ о реформировании КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по вопросам реформирования Комитета национальной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт комитета.

17 мая 2022 года Президентом Республики Казахстан за № 893 подписан Указ «О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».

Данным Указом внесены поправки в 15 указов Президента Республики Казахстан, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности.

Утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.

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