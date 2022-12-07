НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент РК подписал указ о продлении моратория на проверки с посещением субъектов МСБ

7 Декабря 2022, 16:16
Президент РК подписал указ о продлении моратория на проверки с посещением субъектов МСБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

«О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля с посещением в Республике Казахстан»;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением:»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;».

2. Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 7 декабря 2022 года

№ 44


Теги:
Новости по теме
Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева
Президент принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
Читайте также
Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева
Президент принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
Глава государства принял акимов нескольких областей
Количество малых активных предприятий в Казахстане выросло на 10% за год
Предприниматели оказывают помощь оставшимся без тепла и продуктов экибастузцам
Касым-Жомарт Токаев наградил лучших на премии «Алтын сапа» и «Парыз»
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев

Лента новостей