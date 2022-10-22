Президент РК подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

присвоить:

специальное звание генерал-полковник полиции:

Ахметжанову Марату Муратовичу;

воинское звание генерал-лейтенант:

Таласову Мухамеджану Кадиржановичу;

специальное звание генерал-лейтенант антикоррупционной службы:

Бектенову Олжасу Абаевичу;

специальное звание генерал-лейтенант полиции:

Сунтаеву Кайрату Имятовичу;

воинское звание генерал-майор:

Базарбаеву Куанару Бекетовичу,

Кабакову Нуртасу Даулетовичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу,

Кунанбаеву Берику Садыковичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:

Омарбекову Айткурману Жоламановичу;

специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

Сулейменову Канату Турсумбаевичу;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

Бижанову Кайрату Жакияновичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Скляру Василию Васильевичу;

специальное звание генерал-майор гражданской защиты:

Дербисову Нурболату Бекболатулы;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Майлыбаеву Айдосу Серикхановичу,

Нурлыбаю Сабиту.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 22 октября 2022 года

№ 1057