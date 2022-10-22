Президент РК подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
присвоить:
специальное звание генерал-полковник полиции:
Ахметжанову Марату Муратовичу;
воинское звание генерал-лейтенант:
Таласову Мухамеджану Кадиржановичу;
специальное звание генерал-лейтенант антикоррупционной службы:
Бектенову Олжасу Абаевичу;
специальное звание генерал-лейтенант полиции:
Сунтаеву Кайрату Имятовичу;
воинское звание генерал-майор:
Базарбаеву Куанару Бекетовичу,
Кабакову Нуртасу Даулетовичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу,
Кунанбаеву Берику Садыковичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:
Омарбекову Айткурману Жоламановичу;
специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:
Сулейменову Канату Турсумбаевичу;
специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:
Бижанову Кайрату Жакияновичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
Скляру Василию Васильевичу;
специальное звание генерал-майор гражданской защиты:
Дербисову Нурболату Бекболатулы;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Майлыбаеву Айдосу Серикхановичу,
Нурлыбаю Сабиту.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 22 октября 2022 года
№ 1057