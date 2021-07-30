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Президент РК подписал указ о присвоении Алибеку Днишеву звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

30 Июля 2021 08:04
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Президент РК подписал указ о присвоении Алибеку Днишеву звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении Алибеку Днишеву высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За особые заслуги в развитии отечественной культуры и популяризации музыкального искусства присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Днишеву Алибеку Мусаевичу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 30 июля 2021 года

№ 634


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#Президент Казахстана   #Культура   #Акорда   #Лица Казахстана   #Музыка   #Искусство  
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