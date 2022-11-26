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Президент РК подписал указ о Концепции развития сельских территорий

26 Ноября 2022, 12:52
Президент РК подписал указ о Концепции развития сельских территорий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В целях развития институционального обеспечения и повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местностиПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан:

1) до 31 марта 2023 года обеспечить принятие Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 1


В ходе инаугурации Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что подпишет Указ, в котором будет дано поручение Правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

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