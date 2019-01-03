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Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам здравоохранения

3 Января 2019 09:58 170
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Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам здравоохранения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», сообщила пресс-служба Акорды.

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Закон направлен на совершенствование системы здравоохранения.

Текст Закона публикуется в печати.

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Здравоохранение,
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