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Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам занятости населения
27 Декабря 2018 11:08 124
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения», передает пресс-служба Акорды.
Новости по темеПрезидент РК утвердил гарантированный трансферт из Нацфонда на 2019-2021 годы Глава государства подписал Закон о республиканском бюджете на 2019-2021 годы
Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере занятости населения.
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Акорда, Президент Казахстана, Занятость - 2020,
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