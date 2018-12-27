Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам занятости населения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения», передает пресс-служба Акорды.

Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере занятости населения.

Текст Закона публикуется в печати.