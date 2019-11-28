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Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам госслужбы и противодействия коррупции
28 Ноября 2019 11:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции», передает пресс-служба Акорды.
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Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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