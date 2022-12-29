Президент РК подписал поправки в законодательство о судах с участием присяжных заседателей

29 Декабря 2022, 20:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Законопроект был разработан целях реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года в целях совершенствования уголовно - процессуального законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

Как отметил ранее председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов, представляя документ на пленарном заседании палаты, настоящим законопроектом в реализацию поручения Главы государства предлагается расширить подсудность присяжных заседателей и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений.

«В целом к подсудности суда присяжных заседателей будут отнесены 44 состава. Расширение подсудности суда присяжных будет способствовать демократизации судебной системы и повысит доверие к ней со стороны общества. Позволит в большей степени реализовать главные принципы уголовного судопроизводства: состязательности сторон, презумпции невиновности и другие», - заключил Абдрашит Жукенов.

Текст Закона публикуется в печати.