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Президент РК подписал поправки в законодательство, касающиеся парламентской оппозиции

2 Июня 2020 18:34
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Президент РК подписал поправки в законодательство, касающиеся парламентской оппозиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, один из инициаторов и разработчиков проекта Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов, а также проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции» депутат Мажилиса Азат Перуашев отметил, что эти законопроекты были разработаны согласно поручениям Главы государства о законодательном закреплении института парламентской оппозиции. При их разработке был учтен мировой и европейский опыт.

«В документе четко обозначена роль парламентской оппозиции. В пункте 23-м закона говорится, что правовое положение парламентской оппозиции является эталоном зрелости демократической системы любого развитого государства. Основной новеллой данного проекта закона является то, что мы сейчас в правовое поле выносим слово «оппозиция», данного понятия у нас не было», - сказал Азат Перуашев на пленарном заседании Сената Парламента РК.

Он также добавил, что Венецианская комиссия отмечает, что парламентская оппозиция состоит из партий, которые вошли в Парламент, однако не являются членами Правительства.



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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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