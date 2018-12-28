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Президент РК подписал поправки по вопросам административно-территориального устройства
28 Декабря 2018 17:20 204
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан и противодействия теневой экономике», сообщила пресс-служба Акорды.
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Текст Закона публикуется в печати.
Главой государства также подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан».
Текст Конституционного закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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