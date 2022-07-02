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    19:21, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Президент РК подписал изменения в закон по противодействию финансирования терроризма

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.


    Фото из открытых источников

    Теги:
    Президент Казахстана Борьба с преступностью Главная Президент
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