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Президент РК подчеркнул важность создания в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 11:47
Президент РК подчеркнул важность создания в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК в ходе Международного форума Астана подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Наша страна всегда прилагала все усилия во имя укрепления мира и международной безопасности. Мы решительно выступаем за ядерное разоружение и привержены Договору о нераспространении ядерного оружия. Наша страна инициировала Астанинский мирный процесс для решения сирийского кризиса. Наша столица стала постоянным местом проведения съездов лидеров мировых религий. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии со штаб-квартирой в Астане стало авторитетным механизмом для решения региональных и глобальных проблем. Мы активно участвуем в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане. Хочу подчеркнуть необходимость дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. В этом контексте важно создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», - отметил Глава государства.


Президент Казахстана   Афганистан   Международный форум Астана  
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