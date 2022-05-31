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Президент РК почтил память жертв политических репрессий и голода
31 Мая 2022 10:03

Президент РК почтил память жертв политических репрессий и голода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венков к монументальному комплексу «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства возложил цветы и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода. В числе участников и гостей церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи.


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