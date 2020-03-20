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Президент РК поблагодарил волонтеров за работу по недопущению распространения коронавируса

20 Марта 2020 13:30
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Президент РК поблагодарил волонтеров за работу по недопущению распространения коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил волонтеров за большую работу по недопущению распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

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«В Год волонтера большую работу по недопущению распространения коронавируса в нашей стране проводят казахстанские добровольцы - волонтеры. Их труд отражает лучшие моральные качества нашего народа. Благодарю волонтеров! #Birgemiz!», - отметил Президент РК.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество, Волонтёрство, Коронавирус в РК,
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