Президент РК поблагодарил участников VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, подведя итоги VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, поблагодарил всех участников форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокопочтенные гости, уважаемые участники Съезда! Казахская земля уже два дня как стала центром конструктивного диалога различных культур. Под одной крышей собралось авторитетное духовенство всего мира. Вы приехали со всех уголков мира для объединения усилий всего человечества в общих интересах. И это показывает, насколько важны межрелигиозное согласие и сотрудничество. Действительно, у всех нас одна цель – это установление гармонии цивилизации и укрепление мира и стабильности», – сказал Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги Съезда.

По словам Президента, на Съезде было высказано много взвешенных и конструктивных мнений.

«Считаю, что все они окажут положительное влияние на нашу деятельность по созданию гармоничного мира. Я выражаю огромную благодарность столь представительному обществу духовных лидеров мирового уровня, специально приехавших на Съезд. Также искренне признателен политикам и представителям международных организаций, оказавшим поддержку нашей инициативе. Хочу поблагодарить дипломатов, журналистов, волонтеров и других граждан, принявших активное участие в проведении форума», - добавил Глава государства.