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Президент РК поблагодарил медиков на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Сентября 2020, 20:13
Президент РК поблагодарил медиков на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил медиков на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«75-летняя годовщина Организации Объединенных Наций, которую мы отмечаем в этом году, проходит в полное драматизма и критических вызовов время. Главным из них остается пандемия COVID-19. Она наносит серьезный ущерб глобальной экономике и выступает источником многочисленных бедствий и страданий людей во всем мире. На фоне этой беспрецедентной в истории человечества трагедии, хочу выразить от имени моих соотечественников искреннюю благодарность и признательность медикам и всем профессионалам, самоотверженно защищающим нас на передовой от смертоносного вируса. Нынешняя чрезвычайная ситуация в мире, спровоцировавшая обрушение систем здравоохранения, гуманитарные и социально-экономические потрясения, стала для всех нас серьезным испытанием на прочность. COVID-19 безжалостно высветил все наши прошлые ошибки и просчеты. В рамках кризисного реагирования мы наблюдаем рост торгового протекционизма и политического национализма, вызвавшие системные сбои в международном сотрудничестве и нарастание «глобальной дисфункции», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, сегодня вся планета находится в тревожном ожидании новой волны драматических событий с необратимыми последствиями.

«Нарастающий дефицит взаимного доверия, искаженное восприятие конкуренции наций, усиливающиеся торговые войны и санкции подрывают перспективы устойчивого развития, лишая миллиарды людей надежды на лучший мир. Будем откровенны – после завершения Холодной войны мы упустили уникальный шанс построить по-настоящему справедливую систему международных отношений, которая бы фокусировалась на продвижении интересов простых граждан. Судьбы будущих поколений зависят от глубинного осознания истинных причин возникновения подобной ситуации, в первую очередь, нами – лидерами государств. Нам всем необходимо задуматься над выполнением общего морального долга, связанного с выстраиванием парадигмы «Нового мира». Считаю, что сейчас для человечества наступил важный переломный момент истории», - отметил Глава государства.


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