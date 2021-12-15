Президент РК поблагодарил Елбасы за вклад в развитие независимого Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил о некоторых трудностях, которые на пути независимости преодолел казахстанский народ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Своеобразной визитной карточкой казахской дипломатии стал уникальный форум-совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Показателем результативности внешней политики Казахстана явилось председательство в ОБСЕ в 2010 году и непостоянное членство в Совете безопасности ООН в 2017 и 2018 годах. Можно с уверенностью сказать, что за годы независимости в Казахстане создана прочная основа социально-экономического развития в новых исторических и геополитических условиях», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

Президент назвал эти 30 лет целой эпохой.

«Преодолев мировые финансовые экономические потрясения последних десятилетий, успешно противостоя невиданной ранее пандемии, мы – граждане РК – продолжаем двигаться вперед, уверенно смотрим в будущее. 30 лет независимости – это целая эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний. Эпоха, сравнимая с протяженной тернистой дорогой в неизведанное», - сравнил Глава государства.

«Это эпоха созидания, по своим достижениям и значению ставшая поворотной в истории нашего народа. Поэтому, от имени граждан нашей страны хочу выразить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву сердечную благодарность за его титанический труд в деле строительства независимого Казахстана», - заключил Касым-Жомарт Токаев.