Президент РК поблагодарил депутатов прошлого созыва за работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента Казахстана VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаю благодарность депутатам прошлого созыва за соответствующую работу. В течении пяти лет в стенах Парламента было принято 410 законов. Депутаты, воспользовавшись своим правом инициировать закон, подготовили около 60 законопроектов», - сказал в ходе совместного заседания палат Парламента К. Токаев.

Напомним, в Нур-Султане началась первая сессия Парламента Казахстана VII созыва.