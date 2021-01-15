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Президент РК поблагодарил депутатов прошлого созыва за работу

15 Января 2021 10:13
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Президент РК поблагодарил депутатов прошлого созыва за работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента Казахстана VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Выражаю благодарность депутатам прошлого созыва за соответствующую работу. В течении пяти лет в стенах Парламента было принято 410 законов. Депутаты, воспользовавшись своим правом инициировать закон, подготовили около 60 законопроектов», - сказал в ходе совместного заседания палат Парламента К. Токаев.

Напомним, в Нур-Султане началась первая сессия Парламента Казахстана VII созыва.


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#Президент Казахстана   #Мажилис   #Сенат   #Первое заседание Парламента-2021  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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