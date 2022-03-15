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    11:07, 15 Март 2022 | GMT +6

    Президент РК планирует 16 марта выступить с Посланием народу Казахстана – Берик Уали

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует 16 марта выступить с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует 16 марта выступить с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан.

    Нынешнее Послание Президента будет посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время. Трансляцию заседания с 11:00 в прямом эфире будут вести республиканские телеканалы. Оперативно освещать мероприятие будет телеграм-канал «БОРТ N1», - написал Берик Уали.




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