Президент РК планирует 16 марта выступить с Посланием народу Казахстана – Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует 16 марта выступить с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует 16 марта выступить с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан.

Нынешнее Послание Президента будет посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время. Трансляцию заседания с 11:00 в прямом эфире будут вести республиканские телеканалы. Оперативно освещать мероприятие будет телеграм-канал «БОРТ N1», - написал Берик Уали.





