Президент РК: Павлодарская область играет важную роль в развитии Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Началась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с общественностью Павлодарской области, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Павлодарская область играет важную роль в развитии Казахстана. Как известно, с прошлой недели я начал поездки по стране. В регионах я провел ряд встреч с местными жителями, поделился с ними своими идеями о развитии страны. Сначала я посетил Туркестан и Шымкент, а затем Семей. Я ознакомился с ходом подготовки к зиме, рассмотрел самые актуальные вопросы. Мы определили задачи, имеющие стратегическое значение для регионов. Одним словом, это очень содержательные поездки», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: ticketon.kz











