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    16:01, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК: Павлодарская область играет важную роль в развитии Казахстана

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Началась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с общественностью Павлодарской области, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Павлодарская область играет важную роль в развитии Казахстана. Как известно, с прошлой недели я начал поездки по стране. В регионах я провел ряд встреч с местными жителями, поделился с ними своими идеями о развитии страны. Сначала я посетил Туркестан и Шымкент, а затем Семей. Я ознакомился с ходом подготовки к зиме, рассмотрел самые актуальные вопросы. Мы определили задачи, имеющие стратегическое значение для регионов. Одним словом, это очень содержательные поездки», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Фото: ticketon.kz




    Теги:
    Президент Казахстана Павлодарская область Президент
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